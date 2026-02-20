Ψηφιακοί κίνδυνοι και κυβερνοαπειλές: η νέα πραγματικότητα και η ανάγκη θωράκισης των οργανισμών - Real.gr

Η ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας και του κράτους δημιούργησε μια νέα εποχή ταχύτητας, αποδοτικότητας και τεχνολογικής εξέλιξης.

Γράφει ο Γιώργος Πουλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του BRIGHT GROUP

Ταυτόχρονα όμως, δημιούργησε και μια νέα κατηγορία κινδύνων: τους ψηφιακούς κινδύνους και τις κυβερνοαπειλές, οι οποίοι πλέον αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες δομές.

Σήμερα, ο ψηφιακός κίνδυνος δεν αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες ή τους τραπεζικούς οργανισμούς. Αφορά κάθε επιχείρηση που διαθέτει πληροφοριακά συστήματα, δεδομένα πελατών, ψηφιακές υποδομές, cloud εφαρμογές ή διασυνδέσεις με τρίτους συνεργάτες.

Η κυβερνοασφάλεια έχει πάψει να είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα στρατηγικής, επιχειρησιακής συνέχειας και εταιρικής αξιοπιστίας.

Η φύση των απειλών έχει αλλάξει ριζικά. Οι κυβερνοεπιθέσεις πλέον δεν είναι σποραδικές, ούτε προέρχονται μόνο από μεμονωμένους hackers. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για οργανωμένα δίκτυα κυβερνοεγκλήματος, τα οποία λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση, δομή, τεχνολογία και στόχους.

Οι πιο συχνές και επικίνδυνες μορφές ψηφιακών επιθέσεων σήμερα περιλαμβάνουν: Ransomware attacks, όπου οι επιτιθέμενοι κλειδώνουν τα συστήματα ενός οργανισμού και ζητούν λύτρα, Phishing και social engineering, με στόχο την υποκλοπή κωδικών πρόσβασης ή τραπεζικών στοιχείων, Data breaches, δηλαδή διαρροές ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή εταιρικών πληροφοριών, Attacks σε cloud υποδομές, ειδικά όταν δεν υπάρχουν σωστές πολιτικές πρόσβασης, Supply chain attacks, όπου οι επιτιθέμενοι χτυπούν έναν οργανισμό μέσω συνεργατών ή προμηθευτών του, DDoS επιθέσεις, που οδηγούν σε κατάρρευση υπηρεσιών και απώλεια λειτουργικότητας, AI-driven cyber attacks, όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για πιο “έξυπνες” επιθέσεις, πιο ρεαλιστικά phishing και ταχύτερη παραβίαση συστημάτων.

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή οικονομική ζημιά, διακοπή λειτουργίας, απώλεια δεδομένων και πλήγμα στη φήμη μιας εταιρείας.

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η πλειοψηφία των επιθέσεων δεν ξεκινά από τεχνικό κενό, αλλά από ανθρώπινο λάθος.

Ένα απλό email phishing, ένα λάθος click, ένας κωδικός πρόσβασης χωρίς ασφάλεια ή η χρήση προσωπικών συσκευών χωρίς πολιτικές προστασίας μπορούν να οδηγήσουν σε κρίση.

Για τον λόγο αυτό, η κυβερνοασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα συστημάτων. Είναι θέμα κουλτούρας και εκπαίδευσης.

Πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την κυβερνοασφάλεια ως “κόστος” και όχι ως επένδυση. Στην πράξη όμως, το πραγματικό κόστος μιας σοβαρής κυβερνοεπίθεσης περιλαμβάνει διακοπή λειτουργίας και απώλεια εσόδων, κόστος αποκατάστασης συστημάτων, νομικές και κανονιστικές κυρώσεις (GDPR, NIS2 κ.ά.), απώλεια εμπιστοσύνης πελατών, ζημιά στο brand και τη φήμη καθώς και πιθανή διαρροή εμπορικών μυστικών ή στρατηγικών δεδομένων. Στον σύγχρονο κόσμο, μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να κλονίσει ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού.

Η αντιμετώπιση των ψηφιακών απειλών δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Χρειάζεται ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφάλειας, με συνδυασμό τεχνολογίας, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού.

Τα βασικά εργαλεία θωράκισης περιλαμβάνουν:

Cybersecurity strategy και risk assessment

Κάθε οργανισμός πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές του, ποια δεδομένα είναι ευαίσθητα και ποιες είναι οι πραγματικές απειλές που αντιμετωπίζει. Χωρίς αξιολόγηση κινδύνου, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική προστασία.

Firewall, endpoint protection και advanced threat detection

Οι σύγχρονες απειλές απαιτούν εργαλεία που δεν περιορίζονται στην “κλασική” προστασία. Endpoint security, EDR/XDR πλατφόρμες και συστήματα ανίχνευσης απειλών είναι πλέον απαραίτητα.

Identity management και Multi-Factor Authentication (MFA)

Η πρόσβαση στα συστήματα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρή ταυτοποίηση χρηστών. Το MFA δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση.

Backup και disaster recovery plan

Η ύπαρξη ασφαλών αντιγράφων ασφαλείας και σχεδίου αποκατάστασης είναι κρίσιμη, ειδικά απέναντι στο ransomware. Το backup πρέπει να είναι δομημένο, δοκιμασμένο και απομονωμένο.

SOC (Security Operations Center) και παρακολούθηση 24/7

Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι στατική. Απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Τα SOC προσφέρουν real-time επιτήρηση, ανάλυση συμβάντων και άμεση απόκριση.

Εκπαίδευση προσωπικού και πολιτικές ασφαλείας

Η τεχνολογία δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από σωστή κουλτούρα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι πολιτικές password, η ενημέρωση για phishing και η τήρηση διαδικασιών μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο.

Compliance και κανονιστικό πλαίσιο (GDPR, NIS2, ISO 27001)

Η συμμόρφωση δεν είναι απλή τυπικότητα. Αποτελεί ουσιαστικό μηχανισμό ενίσχυσης της ασφάλειας. Οι οργανισμοί πρέπει να λειτουργούν με δομημένες πολιτικές, audit trails και σαφή διαχείριση περιστατικών.

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της συνεχούς ψηφιοποίησης, δεν αρκεί να είμαστε ασφαλείς. Πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί.

Cyber resilience σημαίνει ότι ένας οργανισμός μπορεί να προβλέψει κινδύνους, να αποτρέψει επιθέσεις, να ανιχνεύσει γρήγορα συμβάντα, να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και να επανέλθει σε λειτουργία με ελάχιστη απώλεια

Η ανθεκτικότητα αυτή αποτελεί πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην κυβερνοασφάλεια έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία, καλύτερη εικόνα απέναντι σε πελάτες και επενδυτές και σαφώς μικρότερο λειτουργικό ρίσκο.

Η προστασία των ψηφιακών υποδομών δεν είναι ευθύνη μόνο του κράτους ή των μεγάλων οργανισμών. Είναι συλλογική προσπάθεια, όπου ο κλάδος ICT έχει καθοριστικό ρόλο.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος του BRIGHT GROUP , θεωρώ ότι η ελληνική αγορά πληροφορικής διαθέτει πλέον την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Η επένδυση σε τεχνολογίες ασφάλειας, σε υπηρεσίες SOC, σε cloud προστασία και σε εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού είναι κρίσιμη, ώστε η Ελλάδα να διατηρήσει την ψηφιακή της πρόοδο χωρίς να δημιουργήσει νέες ευάλωτες “ζώνες κινδύνου”.

Η ψηφιακή εποχή προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, όμως η ασφάλεια αποτελεί πλέον τη βασική προϋπόθεση για να αξιοποιηθεί αυτή η ανάπτυξη. Οι κυβερνοαπειλές δεν θα μειωθούν — θα αυξηθούν και θα γίνουν πιο σύνθετες.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα δεχθεί ένας οργανισμός επίθεση. Το ερώτημα είναι αν θα είναι προετοιμασμένος να την αντιμετωπίσει.

Η κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή θωράκιση δεν είναι απλώς τεχνολογία. Είναι στρατηγική επιλογή, επένδυση αξιοπιστίας και απαραίτητο θεμέλιο για την επιχειρησιακή συνέχεια στη νέα εποχή.