Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη να πίνει πριν επιτεθεί με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια - Real.gr

«Μάχη» δίνουν οι γιατροί για να μην χάσει την όραση της η 39χρονη έγκυος που δέχθηκε περισσότερα από 100 χτυπήματα με πιρούνι στο πρόσωπο και το σώμα από τον σύντροφο της.

Ο Γεωργιανός που επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του με πιρούνι, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, λίγα λεπτά πριν τραυματίσει σοβαρά τη σύζυγό του στο Ψυχικό.

Δείτε το βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ:

Το έμβρυο έχει σωθεί όμως η κατάσταση της υγείας της είναι άκρως επιβαρυμένη. Φέρει σοβαρά τραύματα και δαγκωματιές κι έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργείο στα μάτια.

«Έβγαζε αίμα από παντού από το πρόσωπο από τα μάτια από τα αυτιά αίματα δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα. Η γυναίκα, η ψυχολογία της είναι χάλια είναι τρομαγμένη πολύ», είπε ο γιατρός που την εξέτασε.

Είχε συλληφθεί 12 φορές

Ο 43χρονος κακοποιητής μέσα σε 13 χρόνια είχε συλληφθεί 12 φορές. Η τελευταία φορά που εξέτισε ποινή φυλάκισης ήταν τον περασμένο Αυγούστου. Μόλις αποφυλακίστηκε, επιτέθηκε στην 39χρονη, σύμφωνα με το Mega.

Το 2012 συλλαμβάνεται πρώτη φορά. Είχε μπει στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων μεθυσμένος και απαιτούσε να δει κρατούμενους. Έκανε φασαρία και χτύπησε αστυνομικούς.

Το 2019 συλλαμβάνεται ως μέλος σπείρας που έκλεβε μοτοσικλέτες. Το 2020 παρέσυρε υπάλληλο πρατηρίου βενζίνης αρνούμενος να πληρώσει. Μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Από το 2021 για τα επόμενα τέσσερα χρόνια εντοπίστηκε τουλάχιστον 6 φορές να οδηγεί μεθυσμένος.

H εξαφάνιση της κόρης του 43χρονου



Τον Αύγουστο του 2021 ο 43χρονος είχε συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κακοποιούσε και την πρώην σύζυγο του αλλά και το παιδί τους.

Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» είχαν γίνει δύο φορές κλήσεις. Το 2022 πολίτης κάλεσε λέγοντας πως είδε την ανήλικη μόνη της, πλησίασε και εκείνη είπε πως έφυγε από το σπίτι γιατί μάλωσε με τους γονείς της.

Τέσσερις μήνες μετά η οικογένεια της 15χρονης τότε κάλεσε το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας να ενεργοποιηθεί Missing Kid Alert καθώς είχε φύγει και πάλι από το σπίτι.

«Την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της πολύ. Την είχε κουρέψει με την μηχανή την ξυριστική και ήταν σε εμένα. Με την άδεια της μητέρας της είχε μείνει σε μένα. Μπούτια, χέρια, πρόσωπο και ξυρισμένο το παιδί και φορούσε κιόλας μαντήλι στο κεφάλι, πώς να έβγαινε έτσι έξω», ανέφερε μάρτυρας.

Ο 43χρονος μόλις βρέθηκε εκτός φυλακής διέπραξε και νέο αδίκημα, το πιο σοκαριστικό.