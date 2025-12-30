Ψυχρή εισβολή: Πόσο θα διαρκέσει - Πού θα χιονίσει - Τι «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι - Real.gr

Η ψυχρή εισβολή θα είναι σύντομη αλλά εντυπωσιακή και απότομη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Νικολέτα Ζιακοπούλου. «Θα φέρει και λίγες επιλεκτικές χιονοπτώσεις», εξηγεί, ενώ τονίζει ότι ήδη ο βοριάς έχει αρχίσει να επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα και την Τετάρτη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φέρνοντας ψύχος και ολικό παγετό στα βόρεια.

Στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται λίγες καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, «θα έχουμε λοιπόν κάποιες λίγες και επιλεκτικές χιονοπτώσεις παραμονή Πρωτοχρονιάς. Κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές σε Εύβοια, Πελοπόννησο και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας».

Η μετεωρολόγος σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και δεν αναμένονται προβλήματα: «Δεν αποκλείεται να χιονίσει για λίγο και σε νησιά μας, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Θάσο για παράδειγμα, στις Βόρειες Σποράδες». Ειδικό ενδιαφέρον υπάρχει για την Αττική: «Θα έχουμε χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αττικής. Θα έλεγα ουσιαστικά από τον Άγιο Στέφανο, ίσως και βορειότερα. Κάποιες νιφάδες, όχι για προβλήματα όμως».

Η Πρωτοχρονιά αναμένεται με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας και λιακάδα. «Θα φτάσουμε και στους 20 βαθμούς. Τεράστια διαφορά από τους – 15 που θα έχουμε το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια».

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός έκανε λόγο για μία “ψυχρή εισβολή, σαν φωτοβολίδα, λίγων ωρών” η οποία θα επηρεάσει τη χώρα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Πασπάλες χιονιού μέχρι τη Θάλασσα;”

Καλημέρα!

👍Ακολουθεί χάρτης με τις περιοχές που θα χιονίσει το επόμενο διήμερο σε χαμηλά υψόμετρα.

Αξίζει να σημεριωθεί ότι:

📍Οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

📍Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και στα ορεινά.

📍Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα.

📍Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) “θα πασπαλίσει” στα ορεινά ενώ νιφάδες χιονιού θα πεσούν και χαμηλότερα.

📍θα το δαγκώσουμε το επόμενο διήμερο- με τους βοριάδες να ξυρίζουν.

Καλή πρωτοχρονιά!