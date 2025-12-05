Quantcast
Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά - Real.gr
real player

Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά

18:30, 05/12/2025
Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά

Για τη ληστεία ενός μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά, καθώς και για την απόπειρα ληστείας δύο ακόμη καταστημάτων, κατηγορείται ένας 16χρονος στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Ένας 16χρονος κατηγορείται ότι με την απειλή μπαλτά λήστεψε μίνι μάρκετ στην Πτολεμαΐδα, απ’ όπου αφαίρεσε 850 ευρώ. Ο ίδιος κατηγορείται – επιπλέον – ότι αποπειράθηκε να ληστέψει με την απειλή μαχαιριού άλλα δύο μίνι μάρκετ στην ίδια πόλη, αλλά καθώς συνάντησε την αντίδραση των ιδιοκτητών τους έφυγε άπραγος οδηγώντας το ποδήλατό του.

Τη φερόμενη δράση του αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα περιστατικά έγιναν τον τελευταίο ενάμισι μήνα και βραδινές ώρες, λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων – «στόχων».

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 16χρονου εντοπίστηκε ο ρουχισμός που φέρεται να έφερε κατά την τέλεση των πράξεών του, το ποδήλατο, ως μέσο μεταφοράς, και το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ, προερχόμενο από τις αξιόποινες πράξεις, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα εικονικών συνταγογραφήσεων

Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα εικονικών συνταγογραφήσεων

18:37 05/12
Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά

Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά

18:30 05/12
Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

18:26 05/12
Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό – Σε 20 χρόνια θα είναι αγνώριστη

Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό – Σε 20 χρόνια θα είναι αγνώριστη

18:20 05/12
Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

18:15 05/12
ΕΕ: Συνάντηση φον ντερ Λάιεν, Μερτς και ντε Βέβερ για το δάνειο προς την Ουκρανία από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

ΕΕ: Συνάντηση φον ντερ Λάιεν, Μερτς και ντε Βέβερ για το δάνειο προς την Ουκρανία από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

18:00 05/12
Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων -Τα στοιχεία για τους 4 ταμιευτήρες της Αττικής

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων -Τα στοιχεία για τους 4 ταμιευτήρες της Αττικής

17:54 05/12
Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Θέρμης

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Θέρμης

17:46 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved