Πτολεμαΐδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική oμάδα με έναν 18χρονο και 4 ανήλικους - Real.gr
Πτολεμαΐδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική oμάδα με έναν 18χρονο και 4 ανήλικους

19:15, 04/09/2025
Πτολεμαΐδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική oμάδα με έναν 18χρονο και 4 ανήλικους

Κατηγορούνται για σωρεία διαρρήξεων με «λεία» άνω των 90.000 ευρώ.

Εγκληματική Ομάδα είχαν συστήσει τέσσερις ανήλικοι και ένας 18χρονος, διαπράττοντας διακεκριμένες κλοπές σε κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας. Ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελιοδικών Κοζάνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνολικά εξιχνιάσθηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών, οι 12 τετελεσμένες και 1 σε απόπειρα, κατά το διάστημα 8 Απριλίου – 31 Αυγούστου, με το συνολικό παράνομο όφελος να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα, 20χρονος αλλοδαπός και 34χρονος ημεδαπός, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης προιόντων εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, καθώς και 7 γονείς των ανηλίκων σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου.

Αναλυτικότερα, οι διαρρήξεις – κλοπές διαπράχθηκαν από τα μέλη της ομάδας, με την ίδια ή διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, με τον ίδιο τρόπο δράσης (modus operandi), ήτοι παραβιάζοντας πόρτες εισόδου ή παράθυρα, είτε από ανασφάλιστες θύρες, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις με τη χρήση αντικλειδιών. Στο στόχαστρό τους έβαζαν σπίτια, των οποίων οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα αφαιρεθέντα κοσμήματα και αντικείμενα είτε τα απέκρυπταν τα μέλη της ομάδας στις οικίες τους, είτε τα παρέδιδαν στον 20χρονο αλλοδαπό, προκειμένου να τα αποκρύψει σε υπαίθριους χώρους, είτε τα πουλούσαν στον 34χρονο ημεδαπό, ιδιοκτήτη εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας, στην Κοζάνη, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων στην Πτολεμαΐδα και σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην πόλη της Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων και αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, καθώς και συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, καθαρού βάρους 0,8 γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. όχημα, ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, 5 κινητά τηλέφωνα και full face. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

