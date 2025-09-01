Πτολεμαΐδα: Φωτιά στο παλαιό Ορυχείο Κομάνου - Real.gr

\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 17:10 \u03c3\u03b5 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03bf\u03cd \u039f\u03c1\u03c5\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03bf\u03bc\u03ac\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c0\u03af\u03c3\u03c9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03ce\u03b7\u03bd \u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0391\u0395\u0392\u0391\u039b, \u03cc\u03c0\u03c9\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9 \u03b7 \u0395\u03a1\u03a4. \u03a3\u03c0\u03b5\u03cd\u03b4\u03bf\u03c5\u03bd \u03ad\u03bd\u03b1 \u03c0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03cc\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0 \u03a5 \u03a0\u03c4\u03bf\u03bb\u03b5\u03bc\u03b1\u0390\u03b4\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bf\u03c7\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0394\u0395\u0397\r\n\r\n