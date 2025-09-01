Quantcast
Πτολεμαΐδα: Φωτιά στο παλαιό Ορυχείο Κομάνου - Real.gr
Πτολεμαΐδα: Φωτιά στο παλαιό Ορυχείο Κομάνου

18:16, 01/09/2025
Πτολεμαΐδα: Φωτιά στο παλαιό Ορυχείο Κομάνου

Φωτιά εκδηλώθηκε στις 17:10 σε αποθέσεις του παλαιού Ορυχείου του Κομάνου πίσω από τις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΑΕΒΑΛ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Σπεύδουν ένα πυροσβεστικό όχημα της Π Υ Πτολεμαΐδας και πυροσβεστικά οχήματα της ΔΕΗ

 

