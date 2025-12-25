Πτώση αεροσκάφους στην Τουρκία: Συγκλονίζουν σύντροφος και αδερφός της Μαρίας Παππά - «Έφυγε η ζωή μου - Δεν υπάρχουν λόγια» - Real.gr

Συγκίνηση προκαλούν τα λόγια τόσο του αδερφού όσο και του συντρόφου της αδικοχαμένης αεροσυνοδού, Μαρίας Παππά που ήταν στην μοιραία πτήση του Falcon 50 στην Άγκυρα.

Η Μαρία Παππά είχε πιάσει δουλειά στην συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία μόλις λίγους μήνες και εργάζονταν πολλά χρόνια ως αεροσυνοδός, μια δουλειά που αγαπούσε πολύ.

Ο σύντροφός της μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό του ANT1 και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ, πριν την τελευταία πτήση. Μου είπε ”σ’ αγαπώ, θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ»

Ο αδερφός της με τη σειρά ήταν επίσης συντετριμμένος αναβιώνοντας μόλις σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ακόμη οικογενειακό δράμα, καθώς λίγους μήνες πριν είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα τους.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το τι σήμαινες για μένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος, ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ Μαιρούλα μου, να προσέχεις τη μαμά».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των τουρκικών αρχών για τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Dassault Falcon 50, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας τον θάνατο και των οκτώ επιβαινόντων. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγεται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης -της κυβέρνησης εθνικής ενότητας ακριβέστερα- στρατηγός Μοχάμεντ Αλί αλ-Χαντάντ, καθώς και τέσσερις ακόμη ανώτατοι αξιωματικοί του λιβυκού στρατού. Στην μοιραία πτήση βρίσκονταν και η Ελληνίδα αεροσυνοδός.