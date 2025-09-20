Αθήνα: Πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης - Δύο τραυματίες - Είκονες & βίντεο - Real.gr

Πτώση δέντρου σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την πτώση, τραυματίστηκαν δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:35 ένα δέντρο έπεσε πάνω σε περαστικούς στην πλατεία Αγίας Ειρήνης τραυματίζοντάς τους.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο: