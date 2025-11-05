Πτώση σοβάδων σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη - Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο μαθητές - Real.gr

Πτώση σοβάδων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοημέρου σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στο Πόρτο Ράφτη, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Π.Ε. «Κώστας Σωτηρίου».

Από την πτώση των σοβάδων δύο μικροί μαθητές υπέστησαν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες.

Σύμφωνα με τον σύλλογο εκπαιδευτικών, «εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας. Μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια 2 μικρών μαθητών με συνέπεια να υπάρχουν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους».

«Στις 27 Οκτωβρίου 2025 είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) όπου υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά» αναφέρει επίσης ο σύλλογος εκπαιδευτικών.

Και προσθέτει: «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εξετάζοντας προσεχτικότερα όλες τις αίθουσες του ορόφου παρατήρησαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας τα οποία άλλωστε έχουν αναφέρει από προηγούμενη σχολική χρονιά. Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίος συστηματικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες με πιστοποίηση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν πριν φιλοξενήσουν και πάλι τον μαθητικό πληθυσμό».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: