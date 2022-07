Πτώση Αntonov στην Καβάλα: Eικόνες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής -Βίντεο

Σύμφωνα με τον υποστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος Μάριο Αποστολίδη, επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας, «άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ειδικό εξοπλισμό και όργανα μέτρησης προσέγγισαν το σημείο της πρόσκρουσης του αεροσκάφους και είδαν από κοντά την άτρακτο και άλλα μέρη του διασκορπισμένα μέσα στα χωράφια».

Σε εικόνες από drone του ENA Channel διαπιστώνεται πως το αεροσκάφος «εξαφανίστηκε».

Δείτε βίντεο:

Εξετάζεται η εκκένωση των Αντιφιλίππων

Όπως μετέδωσε το Open, υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζεται η εκκένωση των Αντιφιλίππων Καβάλας, χωριό κοντά στο οποίο κατέπεσε το αεροσκάφος. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει φόβος νέων εκρήξεων, από τα πυρομαχικά που μετέφερε το αεροσκάφος.

Ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, σε δήλωσή του στον τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε πως δεν υπάρχει απόφαση πλην όμως το ζήτημα είναι υπαρκτό. Όπως εξήγησε, το δημοτικό συμβούλιο θα πάρει την απόφαση και θα προχωρήσει στη συνέχεια στις κατάλληλες ενέργειες.

Η πορεία που ακολούθησε το αεροσκάφος πριν την συντριβή

The last minutes of the tragic flight before the crash near Kavala airfield. @GDarkconrad@ItaMilRadar@112Greece@112@Ukraine@AntonovCompanypic.twitter.com/5oEojwJOBm