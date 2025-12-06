Πτώσης βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας - Real.gr

Quantcast
Πτώσης βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας

10:17, 06/12/2025
Λόγω πτώσης βράχων που σημειώθηκαν στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός απο τα βράχια που έπεσαν.

