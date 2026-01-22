Public: Νέα συνδρομητική υπηρεσία “Public+ Delivery” μόνο με €9,99 - Real.gr

Δωρεάν αποστολές σε BOX NOW lockers για ένα ολόκληρο χρόνο.

Τα Public παρουσίαζουν το “Public+ Delivery, τη νέα συνδρομητική υπηρεσία που αναβαθμίζει την εμπειρία των αγορών, προσφέροντας δωρεάν μεταφορικά σε BOX NOW lockers. Με μόλις 9,99€, τα μέλη του Public+ εξασφαλίζουν δωρεάν αποστολές για παραγγελίες αξίας 15€ και άνω, για έναν ολόκληρο χρόνο, απολαμβάνοντας μια οικονομική, ευέλικτη και αξιόπιστη λύση παράδοση σε όλη την Ελλάδα.

Χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο της BOX NOW με 240.000+ θυρίδες πανελλαδικά, η παραλαβή γίνεται οποιαδήποτε στιγμή, στο σημείο που εξυπηρετεί καλύτερα τον χρήστη, χωρίς αναμονή και χωρίς επιπλέον κόστος μεταφορικών. Το Public+ Delivery προσφέρει ευελιξία και έλεγχο, προσαρμόζοντας την παράδοση στους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας.

Το Public+ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων, με στοχευμένες προσφορές και επιπλέον δυνατότητες εξαργύρωσης, όπως εκπτωση σε audiobooks, υπηρεσίες επισκευής μέσω της iRepair ή δωρεάν data από τη Vodafone. Το πρόγραμμα ανταμείβει κάθε αγορά με Public επιστροφή €, καλύπτοντας περισσότερους από 300.000 κωδικούς προϊόντων, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο public.gr. Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω του public.gr, με δωρεάν εγγραφή στο Public+ και αγορά του “Public + Delivery”. Η συνδρομή έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και ανανεώνεται αυτόματα, με έγκαιρη ενημέρωση πριν από τη λήξη της, ενώ παρέχεται πλήρης δυνατότητα διαχείρισης μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό.

Με το “Public+ Delivery”, τα Public ενισχύουν περαιτέρω τον κόσμο προνομίων του Public+, απλοποιώντας τη διαδικασία παράδοσης και βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία αγορών, ενώ συνεχίζουν να επενδύουν σε λύσεις που ενδυναμώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.