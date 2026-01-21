Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ήπειρου - Real.gr

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και τους δήμους, να βρίσκονται σε συναγερμό. Νωρίς το πρωί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία από τα διόδια Δροσοχωρίου έως την Παναγιά.

Στα Τζουμέρκα, στην Άρτα, στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι, χιονίζει ασταμάτητα με το ύψος του χιονιού να φτάνει και το μισό μέτρο στα πιο ορεινά χωριά, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν σήμερα στα Τζουμέρκα και το Μέτσοβο, με αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους δήμους.

Σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες, προκειμένου να μένουν ασφαλείς οι δρόμοι για τους οδηγούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

H ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, για την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εγνατία αναφέρει:

«.. για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και ειδικότερα την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, χιονόπτωση, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέων οχημάτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, από το 72,900 χιλιόμετρο, Κόμβος Παμβώτιδας, πριν τα διόδια Δροσοχωρίου, έως και το 120,800 χιλιόμετρο, Κόμβος Παναγιάς, του αυτοκινητοδρόμου “Εγνατία Οδός” και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα εκχιονιστικά και φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης».

πηγή φωτογραφίας: epiruspost.gr