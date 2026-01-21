Πυκνή χιονόπτωση στα Τρίκαλα - Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει - Real.gr

Η έντονη χιονόπτωση, που άρχισε για τις περισσότερες περιοχές σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, δημιούργησε τα πρώτα προβλήματα - απαγορεύσεις στις μετακινήσεις.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στα παρακάτω τμήματα οδικού δικτύου:

* Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, ήτοι από 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου),

* Ε.Ο. Μουργκανίου-Γρεβενών, ήτοι από 1ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) μέχρι 24ο χλμ. Ε.Ο Μουργκανίου-Γρεβενών,

* Ε.Ο. Τρικάλων-Άρτης, ήτοι από 22ο χλμ. μέχρι 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω τμήματα η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Ο Δήμος Τρικκαίων κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι, με απόφαση του δημάρχου Νίκου Σακκά, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω της χιονόπτωσης.

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους δημότες ότι, σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικρατούν στην περιοχή, εξαιτίας της χιονόπτωσης και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Μουζακίου, με απόφαση του δημάρχου λόγω της έντονης χιονόπτωσης και για λόγους ασφάλειας, όλες οι σχολικές μονάδες και οι παιδικοί σταθμοί του δήμου θα διακόψουν τη λειτουργία τους σήμερα από τις 10:00 π.μ.