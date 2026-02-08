Πύλος: Νεαρός επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα επειδή... δεν του άρεσε το κούρεμά του - Real.gr

Quantcast
14:45, 08/02/2026
Πύλος: Νεαρός επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα επειδή… δεν του άρεσε το κούρεμά του

Συνελήφθη στην Πύλο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου-Νέστορος ένας 25χρονος αλβανικής καταγωγής.

Λίγο νωρίτερα και για ασήμαντη αφορμή, ο 25χρονος μετέβη σε κατάστημα 51χρονου κουρέα, στον οποίο είχε κουρευτεί το πρωί της ίδιας ημέρας, τον εξύβρισε και του επιτέθηκε με πτυσσόμενη ράβδο (γκλοπ), προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tharrosnews.gr ο λόγος του επεισοδίου ήταν ότι δεν του άρεσε το κούρεμα που του έκανε.

Επιπλέον, κατά την αποχώρησή του προκάλεσε φθορές στο όχημα του 51χρονου.

Η πτυσσόμενη ράβδος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

