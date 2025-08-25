Πύργος: Αστυνομικός και ιδιοκτήτης καντίνας έσωσαν λουόμενο από πνιγμό - Real.gr

Στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή βρέθηκαν δύο άνδρες που έσωσαν έναν ηλικιωμένο άνδρα από πνιγμό σε παραθαλάσσια του Δήμου Πύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στην πολυσύχναστη παραλία του Άγιου Ηλία, στην πρώτη καντίνα που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, όπου λίγο έλλειψε να πνιγεί ένας 67χρονος, την ώρα που βρισκόταν μέσα στη θάλασσα.

Ένας αστυνομικός, που υπηρετεί στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης καντίνας, αντιλήφθηκαν ότι ο άνδρας ήταν μέσα στο νερό και επέπλεε, χωρίς να κινείται, όπως αναφέρει το patrisnews.

Αμφότεροι, αντιλήφθηκαν ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, και άμεσα βούτηξαν στη θάλασσα και τον ανέσυραν στην στεριά.

Με γρήγορες κινήσεις ξεκίνησαν να κάνουν την τεχνική της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης πετυχαίνοντας το ευτυχές γεγονός, δηλαδή ο 67χρονος να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μέχρι την άφιξή του ο ναυαγοσώστης της παραλίας χορήγησε οξυγόνο μέσω συσκευής στον 67χρονο. Με τις αισθήσεις του ανακτημένες, ο λουόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια στον Ανθυπαστυνόμο της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Πύργου Κωνσταντίνο Μπουλαλά, ο οποίος όντας εκτός υπηρεσίας, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμού και ανθρωπιάς, συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση 67χρονου συμπολίτη μας από πνιγμό στην παραλία του Αγίου Ηλία Πύργου.

«Η άμεση παρέμβασή του, σε συνεργασία με ναυαγοσώστη γειτονικής παραλίας και τη συνδρομή ευαισθητοποιημένου πολίτη, ιδιοκτήτη καντίνας, αποδείχθηκε σωτήρια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι το λειτούργημα του αστυνομικού δεν περιορίζεται στα στενά όρια της υπηρεσίας, αλλά αποτελεί διαρκή προσφορά στην κοινωνία. Τέτοιες ενέργειες μάς γεμίζουν υπερηφάνεια και αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, αλληλεγγύης και αυταπάρνησης που χαρακτηρίζει τους αστυνομικούς υπαλλήλους του Νομού μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του περιστατικού» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας.