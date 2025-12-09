Πύργος: Πορεία αγροτών με τρακτέρ και ένα... φέρετρο - ΕΙΚΟΝΕΣ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δυναμικά ξεκίνησε η σημερινή ημέρα κινητοποιήσεων των αγροτών της Ηλείας με αποκλεισμό του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο και το ίδιο δυναμικά συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία από το μπλόκο του κόμβου εξόδου της Ολυμπίας Οδού με την ΕΟ Πατρών - Πύργου προς την πρωτεύουσα της Ηλείας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έκαναν «απόβαση» στο κέντρο της πόλης και προορισμό το διοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας, συνδέοντας έτσι την πρωινή κινητοποίηση με την πορεία των τρακτέρ.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα του φέρετρού που μετέφεραν με τρακτέρ οι αγρότες, ενισχύοντας το συμβολισμό της θανάτωσης του πρωτογενούς τομέα, λόγω των συνθηκών που επικρατούν και γίνονται όλο και πιο δυσχερείς για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Φτάνοντας στο διοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας αγρότες και κτηνοτρόφοι με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΟΑΣΗ Θανάση Βομπίρη, παρέδωσαν υπόμνημα στον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση, που τους περίμενε στην είσοδο του κτιρίου.