Πύρινη κόλαση στο κέντρο του Βόλου – Αποκλεισμένη η περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου - Real.gr

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα σε παλιό κτίσμα πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, στον Βόλο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν “μάχη” με τις φλόγες, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κινδυνεύουν άνθρωποι. Στην περιοχή επικρατεί πανικός και έχει αποκλειστεί η πρόσβαση από την αστυνομία, καθώς υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.

Σημειώνεται ότι η εστία της φωτιάς είναι δίπλα σε χώρο καταστήματος όπου υπάρχουν αποθηκευμένες φιάλες υγραερίου.