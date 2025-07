Πύρινη κόλαση στον Φενεό Κορινθίας: Μπαράζ εκκενώσεων - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Real.gr

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης (22/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Φενεός Κορινθίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δάσος στην περιοχή της Καστανιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει δυναμική και καίει σε ορεινό και δύσβατο σημείο στα σύνορα Αρκαδίας και Κορινθίας, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι αρμόδιες αρχές έχουν πραγματοποιήσει δύο προσαγωγές υπόπτων, οι οποίοι, συμφωνα με μαρτυρίες, εκαναν θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροκόλληση, ετοιμάζοντας μεταλλικές κατασκευές στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη.

Οι αρχές έχουν στείλει απανωτά μηνύματα μέσω 112 για εκκένωση χωριών μέσα σε λίγες ώρες. Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα χωριό Καστανιά και Λαύκα και να κατευθυνθούν προς τη Στυμφαλία και λίγο αργότερα από τα χωριά Καρτέρι και Δροσοπηγή προς Καλιανούς και Κεφαλάρι.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in #Kastania of the regional unit of #Korinthia

‼️ If you are in #Lafka move away to #Stymfalia

‼️ Follow the instructions of the Authoritieshttps://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 22, 2025