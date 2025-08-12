Πύρινος εφιάλτης: Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα, Άρτα, Κεφαλονιά ,Φωκίδα, Πρέβεζα - Μηνύματα από το 112 - Real.gr

Αντιμέτωπες με πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Βόνιτσα, Άρτα,Φωκίδα και Πρέβεζα ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» συνιστά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

Η πυρκαγιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 03:45. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για απομάκρυνση από Βαρκό προς Παλιάμπελα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος Άρτα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αμμότοπος να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά εκδηλώθηκε στις 02:30 σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστολίου. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και στη συνέχεια ένα για απομάκρυνση από τις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα προς Μύρτο.

Για την κατάσβεσηή της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων με 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά στη Φωκίδα εκδηλώθηκε στις 06:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός του Δήμου Δωρίδος.

Στην περιοχή υπάρχουν χωριά, τα οποία μέχρι πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνταν, ενώ η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος του νομού Πρέβεζας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες, με την υποστήριξη μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, 7 πυροσβεστικών οχημάτων και ενός ελικοπτέρου, που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Μήνυμα εστάλη επίσης από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Γυμνότοπος να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.