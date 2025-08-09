Πύρινος εφιάλτης στην Αν. Αττική: Άρχισαν οι ρίψεις από το εναέρια μέσα - Νέα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών - Real.gr

Κόλαση φωτιάς στο μέτωπο της Κερατέας και ολονύχτια μάχη, με τις φλόγες, να έχουν φτάσει έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή.

Η ολονύχτια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών και εθελοντών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα, ενώ λίγο πριν τις 7, μέσω του 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Χάρβαλο να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Λίγο μετά τις 4:30 εστάλη μήνυμα 112 για τις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο ξέσπασε μία νέα εστία φωτιάς.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι απομακρυνθείτε προς Αθήνα», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι απομακρυνθείτε προς #Αθήνα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς κι έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχοντας ως τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής έναν νεκρό ηλικιωμένο άνδρα, καθώς και καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν εντός πλινθόκτιστης κατασκευής, απανθρακωμένο, τον άνδρα, ηλικίας 76 ετών, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς σε αυτή, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Στο σημείο επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική. η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες ‘Αμεσης Επέμβασης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

AtmoHub: Μέσα σε 4 περίπου ώρες ο καπνός έφτασε στα Αντικύθηρα

Όπως τονίζει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από το διάστημα στις δορυφορικές εικόνες της EUMETSAT που επεξεργάζεται το AtmoHub.

«Το πλούμιο του καπνού από την Κερατέα έφτασε στο Παρατηρητήριο ΠΑΓΓΑΙΑ του ΕΑΑ στα Αντικύθηρα σε 4 περίπου ώρες, διανύοντας απόσταση 240 χλμ. (με μέση ταχύτητα 60 χλμ/ώρα).

Παρατηρούμε επίσης μεταφερόμενο καπνό στο Αιγαίο από πυρκαγιές στην Τουρκία που επηρεάζουν την ποιότητα αέρα στην Αθήνα», σημειώνει το AtmoHub.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

Γ. Κεφαλογιάννης για τον νεκρό στην Κερατέα: Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για το χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας

Tην βαθιά του οδύνη για τον ηλικιωμένο που έχασε τη ζωή του «λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας», εκφράζει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα ο κ. Κεφαλογιάννης τονίζει:

«Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια».