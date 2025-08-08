Πύρινος εφιάλτης στην Κερατέα: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός - Κάηκαν σπίτια - Real.gr

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά, που ξέσπασε σήμερα, το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες, ωστόσο, ο τελικός απολογισμός θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.

Επιπλέον, ενισχύθηκαν περαιτέρω τα εναέρια μέσα που έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους.

Ακόμη συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Δείτε βίντεο που έστειλαν αναγνώστες στο real.gr:

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε νότια ανάμεσα σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε οικισμούς, όπου κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους οικισμών, προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτούς.

Ειδικότερα, έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι και Συντερίνα, ενώ πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα, προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή ΑΤΕ του Δήμου Σαρωνικού να απομακρυνθούν μέσω Λεωφόρων Καραμανλή και Βρυούλων προς Παλαιά Φώκαια.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή ΑΤΕ του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρων Καραμανλή και Βρυούλων προς Παλαιά Φώκαια».

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω περιοχές η Τροχαία πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός Κερατέας-Αναβύσσου.

Τα μηνύματα από το 112

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δημολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Συντερίνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαύριο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025