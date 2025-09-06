Quantcast
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολική Μάνη - Real.gr
12:30, 06/09/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση έχει ξεσπάσει, στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

 


 

 

