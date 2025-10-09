Πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον Βύρωνα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
10:31, 09/10/2025
Συναγερμός στην πυροσβεστική νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μετά από εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ιδιοκτήτης, γύρω στις 5 τα ξημερώματα δύο άγνωστοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά τοποθέτησαν αντικείμενο κάτω από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το πίσω μέρος του οχήματος να τυλιχθεί στις φλόγες.

Από το συμβάν δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Ένα αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς ενώ ένα δεύτερο όχημα που βρισκόταν ακριβώς από πίσω υπέστη κάποιες φθορές στο μπροστινό μέρος.

Ο ιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας, δήλωσε στον ΑΝΤ1, πως δεν είχε αντιληφθεί κάτι τις προηγούμενες ημέρες ούτε είχε δεχθεί απειλές.

 

 

