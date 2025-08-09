Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Real.gr

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:48 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και δύο ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
