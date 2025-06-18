Quantcast
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κινίδαρο Νάξου - Real.gr
real player

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κινίδαρο Νάξου

13:18, 18/06/2025
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κινίδαρο Νάξου

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κινίδαρος στη Νάξο.

Στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved