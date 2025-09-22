Πυρκαγιά σε δεξαμενή με οξύ σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο - Real.gr

Quantcast
09:58, 22/09/2025
Πυρκαγιά σε δεξαμενή με οξύ σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Πυρκαγιά σε δεξαμενή με οξύ ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.
Του Θεοδόση Π. Πάνου

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 σε επιχείρηση καθαρισμού και επισκευής πλοίων και συγκεκριμένα σε δεξαμενή, κοντά στη Λεωφόρο Μεγαρίδος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να καθαρίσουν τη δεξαμενή με άλλο υγρό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χημική ένωση και να ξεσπάσει φωτιά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ.

 

 

