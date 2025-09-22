Πυρκαγιά σε δεξαμενή με οξύ σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο - Real.gr

Πυρκαγιά σε δεξαμενή με οξύ ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

Του Θεοδόση Π. Πάνου

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 σε επιχείρηση καθαρισμού και επισκευής πλοίων και συγκεκριμένα σε δεξαμενή, κοντά στη Λεωφόρο Μεγαρίδος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να καθαρίσουν τη δεξαμενή με άλλο υγρό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χημική ένωση και να ξεσπάσει φωτιά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ.