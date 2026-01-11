Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Κορωπί – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής - Real.gr

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί Αττικής με τους πυροσβέστες να επιχειρούν να την περιορίσουν. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής (27 πυροσβέστες και 10 οχήματα) καθώς και υδροφόρες των γειτονικών ΟΤΑ, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 02:00 σε δύο αποθήκες εταιρείας με τις φλόγες να έχουν κάψει το εσωτερικό τους. Στην περιοχή υπάρχει πυκνός καπνός και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.