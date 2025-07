Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Κορωπί - Μήνυμα του 112 - Real.gr

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των περιοχών 'Αγιος Δημήτριος Κορωπίου, Γαλάζια Ακτή και Αλθέα προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λαγονήσι, λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στο Κορωπί.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κορωπίου Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές ‘Αγιος Δημήτριος, Γαλάζια Ακτή και Αλθέα απομακρυνθείτε προς Λαγονήσι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Fire in the area of #Agiou_Dimitriou #Koropi #Attica

‼️ If you are in the areas #Agios_Dimitrios #Galazia_Akti & #Althea move away to #Lagonisi

‼️ Follow the instructions of the Authorities

Protective action guidelinesℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V…

— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025