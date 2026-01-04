Πυρκαγιά σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη – Καταστράφηκε ολοσχερώς - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες ζημιές.

Πρόκειται για κατάστημα περιποίησης νυχιών με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το συμβάν στις 3:05.

Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς ωστόσο δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενα κτήρια.

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα, στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 4, 2026

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα αναλάβει την προανάκριση για την πυρκαγιά, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ενέργεια που να χρειάζεται τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας.