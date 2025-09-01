Πυρκαγιά σε κτίριο σχολείου στην Παλλήνη - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας (1/9) για φωτιά που ξέσπασε στην Παλλήνη, πίσω από το κτίριο της Νομαρχίας στο Μουσικό Σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Παλλήνη, τα Γλυκά Νερά και τη Ραφήνα.

Ο καπνός ήταν ορατός μέχρι και τη Ραφήνα.

Φωτιά στην Παλλήνη στο Μουσικό Σχολείο pic.twitter.com/DO0heg4Czx — iRafina (@irafinagr) September 1, 2025

Δείτε βίντεο από τo irafina:

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη μόνωση της ταράτσας του Μουσικού Σχολείου, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Στέφανο Σταυρινούδη, ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, ότι τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο. «Δεν υπήρξε κίνδυνος εξάπλωσης, ενώ η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό απόλυτη ασφάλεια».