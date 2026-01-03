Πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή βοήθειας.
- Τέσσερα άτομα, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί εντός του κτιρίου, απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους πυροσβέστες.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον ένα με το κλιμακοφόρο όχημα.
Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.