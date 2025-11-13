Μεγάλη φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - Στις φλόγες σκάφη - «Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ξύλινο» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα σκάφη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί βύθιση τριών εξ αυτών.

Στο σημείο η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη σε ένα από τα σκάφη ενώ στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται στελέχη του λιμενικού και επιχειρούν πυροσβεστικό πλοιάριο με ρυμουλκό, καθώς και οκτώ οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο κ. Νίκος, αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο Mega. «Κατά τις 3 η ώρα πρέπει να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Κατέβηκα αμέσως κάτω γιατί είναι από πάνω το σπίτι μου. Η φωτιά ξεκίνησε από το ξύλινο. Γίνονταν πολλές εκρήξεις από το πετρέλαιο.Δεν ακούστηκε έκρηξη πριν ξεκινήσει η φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.