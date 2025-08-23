Πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
