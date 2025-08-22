Πυρκαγιά στα Γρεβενά - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατο σημείο στην τοποθεσία Κακοπλεύρι της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, τέσσερα πεζοπόρα τμήματα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.