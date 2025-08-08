Μάχη με τις φλόγες στα Μέγαρα - Επιχειρούν εναέρια μέσα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στα Μέγαρα.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίνδρι, ενώ έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλείται κατοικημένη περιοχή.