Μάχη με τις φλόγες στα Μέγαρα - Επιχειρούν εναέρια μέσα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στα Μέγαρα.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίνδρι, ενώ έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλείται κατοικημένη περιοχή.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι Μέγαρων. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025