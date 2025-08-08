Quantcast
Μάχη με τις φλόγες στα Μέγαρα - Επιχειρούν εναέρια μέσα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Μάχη με τις φλόγες στα Μέγαρα – Επιχειρούν εναέρια μέσα – ΒΙΝΤΕΟ

13:17, 08/08/2025
Μάχη με τις φλόγες στα Μέγαρα – Επιχειρούν εναέρια μέσα – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στα Μέγαρα.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίνδρι, ενώ έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλείται κατοικημένη περιοχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved