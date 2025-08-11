Πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.