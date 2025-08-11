Πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Quantcast
Πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Μήνυμα από το 112

13:38, 11/08/2025
Πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Μήνυμα από το 112

ΠΗΓΗ: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

