Πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.
Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025