Πυρκαγιά στη Χίο - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χαλάνδρα Χίου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά να απομακρυνθούν προς Βολισσό.
Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό
