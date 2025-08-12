Πυρκαγιά στη Χίο - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Quantcast
Πυρκαγιά στη Χίο – Μήνυμα από το 112

15:12, 12/08/2025
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χαλάνδρα Χίου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

 

 

