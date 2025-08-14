Quantcast
Πυρκαγιά στη Χίο - Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση - Real.gr
real player

Πυρκαγιά στη Χίο – Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση

21:00, 14/08/2025
Πυρκαγιά στη Χίο – Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση

Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους της περιοχής Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα και από Λεπτόποδα Χίου να απομακρυνθούν προς Κέραμο.

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved