Πυρκαγιά στη Χίο - Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση - Real.gr

Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους της περιοχής Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα και από Λεπτόποδα Χίου να απομακρυνθούν προς Κέραμο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμπιά #Χίου απομακρυνθείτε #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λεπτόποδα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Κέραμο
— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025