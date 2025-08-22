Πυρκαγιά στη Δράμα - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο Παρανέστι της Δράμας . Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οχτώ οχήματα και υδροφόρες του δήμου, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά εξελίσσεται έρπουσα σε δύσβατο σημείο, ενώ δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.