Πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ποταμούλα προς Αγρίνιο.