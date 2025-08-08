Πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Quantcast
Πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία – Μήνυμα από το 112

17:02, 08/08/2025
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ποταμούλα προς Αγρίνιο.

 

