Πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
Εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ποταμούλα προς Αγρίνιο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ποταμούλα #Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Αγρίνιο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025