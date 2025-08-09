Πυρκαγιά στην Ανατ. Αττική: Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο, λέει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού - Real.gr

Για δεύτερη ημέρα μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ανατολική Αττική και δυστυχώς είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια ζωής ενός ηλικιωμένου άντρα.

Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος είπε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν δύο νέα μέτωπα φωτιάς σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Όπως εξήγησε το ένα εκδηλώθηκε επί της Λεωφόρου Καραμανλή και το δεύτερο στον οικισμό του Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αναβύσσου.

Μάλιστα, ανέφερε ότι στο δεύτερο μέτωπο, σε αυτό του Αγίου Νικολάου, εντοπίστηκε γκαζάκι, το οποίο και θα παραδοθεί στις Αρχές.