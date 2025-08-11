Πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική - Οι αποζημιώσεις και το ποσό για τα πρώτα έξοδα - Real.gr

Καθορίστηκε η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η προγραμματισμένη για τις 9 σύσκεψη στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, ολοκληρώθηκε σε περίπου μιάμιση ώρα και εκεί καθορίστηκε η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα από τις 18 ως τις 27 Αυγούστου οι πολίτες πρέπει να καταθέσουν το έντυπο της καταγραφής ώστε να λάβουν ποσό 600 ευρώ για τα πρώτα έξοδα.

Για σπίτια που σημάνθηκαν με πράσινο η αποζημίωση ορίστηκε στα 2.000 ευρώ για πρώτη κατοικία

στα 4.000 ευρώ για σπίτια με κίτρινη σήμανση

στα 6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση

σε περίπτωση που πρόκειται για παραθεριστική κατοικία τα χρήματα μειώνονται στο μισό

Από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα ορίστηκε το ποσό με αναδρομική ισχύ για ενοικίαση

Υπάλληλος της δημοτικής αρχής θα έχει εποπτεία σε κάθε σπίτι ενώ σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα.

Η διαδικασία είναι ταχύτερη και ευέλικτη, είπε ο Κώστας Κατσαφάδος, ενώ ο ΓΓ της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ζήτησε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, τόνισε από την πλευρά του ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα βοήθησαν το έργο της κατάσβεσης και ζήτησε να απομακρυνθεί κάθε πιθανή εστία αναζωπύρωσης.

Τέλος, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστος, τόνισε ότι θα υποβληθεί άμεσα μήνυση στον ΔΕΔΔΗΕ.