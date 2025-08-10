Πυρκαγιά στην Ηλεία: Κάηκαν 7.950 στρέμματα σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus - Real.gr

Quantcast
19:00, 10/08/2025
Πυρκαγιά στην Ηλεία: Κάηκαν 7.950 στρέμματα σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus

Σε 7.950 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Ηλεία, σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιιήθηκε χθες, Σάββατο 09/08/2025, στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus.

Αναλυτικά, οι εκτάσεις που κάηκαν σύμφωνα, με την υπηρεσία Copernicus, είναι 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές, 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 δασικές εκτάσεις.

Επισυνάπτονται εικόνα και πίνακας όπου αποτυπώνεται η πληγείσα έκταση και καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν.

 

 

