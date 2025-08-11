Πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Quantcast
18:41, 11/08/2025
Πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.

 


Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Από την Πολιτική Προστασία στάλθηκε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

 


Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή ενώ στο σημείο υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που δυσχαιρένουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

 

