Πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025



Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Από την Πολιτική Προστασία στάλθηκε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Wildfire in the area #Kallitechnoupoli of the regional unit of #Anatoliki_Attiki ‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025



Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή ενώ στο σημείο υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που δυσχαιρένουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.