Πυρκαγιά στην Καστροσυκιά Πρέβεζας - Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα - Μηνύματα του 112 - Real.gr

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Καστροσυκιά Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.14 και κοντά υπάρχουν κατοικίες. Για το λόγο αυτό εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην παραλία της Καστροσυκιάς. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην παραλία Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην παραλία Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο 8 αεροσκάφη.

Στο μεταξύ αναζωπύρωση έχει σημειωθεί στην φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βρυσούλα Πρέβεζας. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Κάτω Ρευματιά. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». Στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 29 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.