Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Λαγκάδα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Μόλις εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Λαγκάδα που τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγα λεπτά αργότερα ήχησε και πάλι το 112 το οποίο καλούσε τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς Μύρτο.