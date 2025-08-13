Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Real.gr

Quantcast
Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

06:46, 13/08/2025
Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

 

