Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).