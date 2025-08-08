Πυρκαγιά στην Κερατέα - Μήνυμα από το 112 για την εκκένωση δύο οικισμών - Real.gr

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση, κοντά σε οικισμούς, και κατευθύνεται νότια ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
Επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά της Κερατέας Αττικής και επιχειρούν 190 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος. Για την…
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
Νωρίτερα, εστάλησαν μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους των οικισμών Δροσιά και Χάρβαλο Κερατέας καλώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτούς και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δροσιά απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Μήνυμα από το 112 εστάλη επίσης στους κατοίκους της περιοχής Χάρβαλο να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025