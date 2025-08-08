Πυρκαγιά στην Κερατέα - Μήνυμα από το 112 για την εκκένωση δύο οικισμών - Real.gr

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση, κοντά σε οικισμούς, και κατευθύνεται νότια ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά της Κερατέας Αττικής και επιχειρούν 190 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος. Για την… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Νωρίτερα, εστάλησαν μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους των οικισμών Δροσιά και Χάρβαλο Κερατέας καλώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτούς και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο.

Μήνυμα από το 112 εστάλη επίσης στους κατοίκους της περιοχής Χάρβαλο να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.