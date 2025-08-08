Quantcast
Πυρκαγιά στην Κερατέα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών - Real.gr
real player

Πυρκαγιά στην Κερατέα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών

18:06, 08/08/2025
Πυρκαγιά στην Κερατέα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών

Την απομάκρυνση των κατοίκων της Παλαιάς Φώκαιας ζητά η Πολιτική Προστασία μέσω νέου μηνύματος του 112. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιά Φώκαια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολική Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 

Νωρίτερα μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής ΑΤΕ να απομακρυνθούν μέσω Λεωφόρων Καραμανλή και Βρυούλων προς Παλαιά Φώκαια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved