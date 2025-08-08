Πυρκαγιά στην Κερατέα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών - Real.gr

Την απομάκρυνση των κατοίκων της Παλαιάς Φώκαιας ζητά η Πολιτική Προστασία μέσω νέου μηνύματος του 112. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιά Φώκαια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολική Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιά_Φώκαια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Λαγονήσι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

Νωρίτερα μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής ΑΤΕ να απομακρυνθούν μέσω Λεωφόρων Καραμανλή και Βρυούλων προς Παλαιά Φώκαια.